Völlig andere Mehrheit

Am Mittwoch der vorigen Woche ist das neue iranische Parlament zu seiner Eröffnungssitzung zusammengetreten. Die Wahl hatte schon am 21. Februar stattgefunden. Ein so langer Zeitabstand ist jedoch im Iran normal und hat nichts mit der Covid-19-Seuche in diesem Jahr zu tun. Angesichts der besonderen Umstände wurde jedoch auf Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstände geachtet. Außerdem waren die 268 Abgeordneten, die an der Sitzung teilnahmen, zuvor auf das Coronavirus getestet worden.

Neuer Sprecher

Am Donnerstag wählte das Parlament mit den Stimmen von 230 der anwesenden 267 Abgeordneten Mohammad Baker Kalibaf zum neuen Sprecher. Das ist einer der einflussreichsten Posten in der iranischen Hierarchie. Der Vorgänger des 58jährigen, Ali Laridschani, der seit 2008 amtiert hatte, war ohne Angabe von Gründen nicht zur Wiederwahl angetreten und wurde gleichzeitig zum Berater von »Revolutionsführer« Ajatollah Ali Khamenei ernannt. Es wird allgemein vermutet, das...