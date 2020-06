Warten auf Ergebnisse

Mehr als drei Monate ist es her, dass im hessischen Hanau ein Rechtsterrorist ein Attentat verübte. Am 19. Februar hatte Tobias Rathjen neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Die in der letzten Woche verfasste Antwort auf die Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke), die jW vorliegt, spiegelt Erkenntnisse wider, die ohnehin schon bekannt sind: Der Hanauer Attentäter hatte eine waffenrechtliche Erlaubnis und verfügte zum Tatzeitpunkt über drei Waffen. Die aufgefundene Munition hatte Rathjen legal erworben. Zudem wurde erneut darauf verwiesen, dass der Täter mutmaßlich in der Woche vor dem Attentat einen Tatort vorab ausgekundschaftet hatte.

Am Abend des 19. Februar hatte die Polizei die Leiche des Täters sowie seine tote Mutter in dessen Wohnung entdeckt. Der Vater von Rathjen war offenbar ebenfalls dort, allerdings unverletzt. Zur Frage, ob der Vater weiter als Ze...