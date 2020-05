Ein Unfall der Wahrheit

Das Jahr 1973 war »ein blödes Jahr«. In seiner Chronologie »Die 13 Jahre des Rainer Werner Fassbinder« (1992) bemerkt der gelegentliche Partner in Crime des Meisters, Peter Berling: »Das Jahr hatte Rainer Werner Fassbinder nur Ärger gebracht. Den meisten musste er sich selbst ankreiden.« So hatte der WDR die Serie »Acht Stunden sind kein Tag« nach der ersten Staffel abgesetzt. Gewerkschaften, Kirchen, Politik und Presse: Alle hatten sich gegen den Filmemacher verschworen.

Immerhin jedoch hatte der Sender – zu jener Zeit noch sehr aufgeschlossen gegenüber allerhand Wahnsinn – als »Trostbonbon« (Berling) sein Science-Fiction-Paranoia-Projekt »Welt am Draht« finanziert und sogar ausgestrahlt. Der zweiteilige, knapp dreieinhalbstündige Film, eine Adaption des Science-Fiction-Romans »Simulacron-3« von Daniel F. Galouye, verschwand daraufhin zwar erst mal ein paar Jahre weitgehend im Giftschrank, wurde schließlich aber 2010 rekonstruiert und als DVD veröffentli...