Globalisierungsende

Die zweite Welle der Globalisierung ist bedroht, schreibt Martin Wolf in seiner jüngsten Kolumne. Wolf ist »Chefökonom« in der englischen Financial Times. Er ist ein aufgeklärter Liberaler, also auch in begrenztem Rahmen Keynesianer und hat, während die Finanzkrise 2008 tobte, auch schon mal die grundsätzliche Verstaatlichung der Geschäftsbanken gefordert – also nicht nur zum Zweck ihrer Rettung. Die »zweite« Globalisierungswelle begann nach Wolf 1945 und dauert bis heute. Die erste erreichte ihren Höhepunkt 1913 und brach mit dem Ersten Weltkrieg in sich zusammen. Wolf bezieht sich auch auf eine Reihe aktueller Ökonomen, die auf die Ähnlichkeit des Gegensatzes besser des Kampfes jeweils zweier Führungsmächte hinweisen – damals die etablierte Weltmacht Britannien gegen das aufstrebende Deutschland, heute die USA gegen China.

Man könnte meinen, Wolf und seine Stichwortgeber hätten ihrerseits ruhig Hobson, Hilferding und Lenin zitieren können mit deren n...