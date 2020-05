Ein wenig faustisch veranlagt ist es schon, das deutsche Kapital. Zwei Seelen wohnen, ach! in seiner Brust: Da gibt es zum einen das transatlantische, zum anderen das China-Geschäft. Durch den Handel mit den Vereinigten Staaten, vor allem aber auch durch Investitionen dort ist die bundesdeutsche Industrie groß, reich und mächtig geworden, und noch heute verdienen Unternehmen aus der Bundesrepublik in keinem Land der Welt soviel Geld wie in den USA. Nur: Der Hegemon der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat wohl seinen Zenit überschritten; Asien, vor allem China steigt unaufhaltsam auf. Das Geschäft deutscher Firmen in der Volksrepublik wächst gewaltig, auch die Investitionen nehmen rasant zu. Gerade erst hat VW angekündigt, die nächsten zwei Milliarden Euro in seine E-Auto-Offensive in China zu stecken. Der Konzern zählt zu denjenigen deutschen Unternehmen, für die die Volksrepublik schon heute der größte Markt überhaupt ist –...