Noch lange nicht besiegt

Am 26. Mai tötete ein von der US-geführten »Militärkoalition im Irak und in Syrien« in der Nähe des syrischen Deir Al-Sor ausgeführter Luftschlag den irakischen Anführer des »Islamischen Staats« (IS), Mutas Al-Dschaburi. Laut irakischem Verteidigungsministerium war er für die Planung und Koordinierung von Terroroperationen verantwortlich. Im vergangenen Jahr hatte Washington ein Kopfgeld von fünf Millionen US-Dollar auf ihn und zwei weitere hochrangige IS-Mitglieder ausgesetzt.

Der einst über mehr als acht Millionen Menschen und weite Teile Syriens und des Irak herrschende IS hat sich seit dem Verlust des letzten Stücks Territorium im syrischen Baghus im letzten Frühjahr reorganisiert und seine Anschläge intensiviert. So wurden etwa am 9. April bei Gefechten unweit des syrischen Homs mindestens 27 Regierungssoldaten von IS-Kämpfern getötet. Am 1. Mai starben nahe Bagdad zehn Kämpfer der irakischen Volksmobilisierungskräfte (Al-Haschd Al-Schaabi), die inzw...