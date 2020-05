13 unbekannte DNA-Profile

Der schwammige Sprachgebrauch von Massenmedien in der Berichterstattung über »Coronaskeptiker« und deren Verschwörungsmythen dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass der Vorsitzende eines Untersuchungsausschusses im Bundestag eine sachliche Frage zu DNA-Mischspuren mit den Worten »Ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch werden, aber ...« einleitet. So tat es Klaus-Dieter Gröhler (CDU) am Donnerstag in dem Ausschuss, der den Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 und mögliches Fehlverhalten von Behördenmitarbeitern aufarbeiten soll. Bedingungsloses Vertrauen in den Staatsapparat wäre bei dieser Aufgabenstellung fehl am Platz – und Hypothesen, die der offiziellen Lesart widersprechen, müssen zumindest ernsthaft geprüft werden, wenn sie nicht von vornherein unlogisch sind. Das Wort »Verschwörungstheorie« ist aber bei manchen Abgeordneten offensichtlich gefürchtet, weil es mitunter als Kampfbegriff verwendet wird, der s...