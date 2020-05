Heuchelei und Wirtschaftskrieg

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt. Am Dienstag, dem Tag der internationalen »Geberkonferenz« für venezolanische Flüchtlinge, veröffentlichte die in Washington ansässige NGO »Human Rights Watch« gemeinsam mit der privaten US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität einen Bericht zum Umgang Venezuelas mit dem Coronavirus. Darin prophezeien sie dem Land einen düsteren Pandemieverlauf.

Obwohl die WHO Caracas ein gutes Zeugnis im Umgang mit SARS-CoV-2 ausgestellt hat, erklärt der Bericht die offiziell geringen Fallzahlen für gefälscht. Zudem müsse in den kommenden Wochen mit einer rasanten Ausbreitung des Virus gerechnet werden. Als Gründe geben die Autoren an, Venezuela führe zu wenige Tests durch, es mangele an Transparenz, die Gefängnisse seien überfüllt, es existierten Probleme bei der Wasserversorgung und das Gesundheitssystem sei schlecht ausgestattet. In der Konsequenz könnte das Land schließlich »zu einer regionalen Ausbreit...