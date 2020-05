»Malweib« statt »Musterhausfrau«

Schon im Alter von vier Jahren habe sie auf dem Fußboden gelegen und alles abgemalt, was sie gesehen hatte. So schildert es die vor 140 Jahren geborene Lithografin und Illustratorin Charlotte Berend in ihren Erinnerungen. Am 25. Mai 1880 in Berlin zur Welt gekommen, wuchs sie in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Anders als ihre fünf Jahre ältere Schwester Alice, die sich am liebsten in die Welt der Bücher zurückzog, war Charlotte lebhaft, liebte Kinderballett und den Sportunterricht. Höchst konzentriert konnte sie sich ins Malen vertiefen. Immer trug sie einen Zeichenblock bei sich und sparte, wo sie nur konnte, für den Besuch der Gemäldegalerie. Wenig Interesse an Kultur zeigte ihr Vater, ein Fabrikant. Ihre Mutter wollte laut Charlotte nur »Musterhausfrau« sein. So verschieden die Schwestern auch waren: Beide lehnten diese Rolle ab.

Nach Beendigung des Gymnasiums war Charlotte fest entschlossen, Malerin zu werden. Bestärkt wurde sie durch ihre Zeichen...