1918: Aufstand der Matrosen

Die Heizer des Kriegsschiffes »SMS König« löschen das Feuer in den Kesseln. Sie retten damit ihr Leben, wollen nicht mehr teilnehmen am Gemetzel in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges und setzten ein anderes Feuer in Gang – das der Revolution. Im Zentrum des Dokudramas stehen der Matrose Karl Artel, ein charismatischer, revolutionärer Geist, seine Verlobte Helene sowie deren Bruder August.

Arte, 20.15 Uhr

Ihre Meinung

Die deutsche Corona-Politik – zu hart oder zu lasch?

WDR-Zuschauerformat. Bettina Böttinger diskutiert mit etwa 30 Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln. Zusätzlich werden per E-Mail übermittelte Fragen und Meinungen...