Kinder des Krisenimperialismus

In den Debatten über Libyen ist stets von einem »Failed State« die Rede. Im »Fragile States Index« der Denkfabrik Found for Peace etwa rangiert das Land auf Platz 20 von 178 erfassten Staaten. Dennoch ist Vorsicht geboten. Die bürgerlichen Staatszerfallstheorien, denen der Begriff entlehnt ist, orientieren sich an einem unkritischen westlichen Idealbild moderner Staatlichkeit. Der Grad der Abweichung davon in den Ländern des globalen Südens definiere die Schwere ihres Zerfalls. Dabei wird dieser überwiegend auf angebliche »Fehler« und »Unzulänglichkeiten« der jeweiligen Regierenden reduziert.

Höchstens verschämt wird auf Weltmarktungleichheiten hingewiesen. Der Befund, dass die Anzahl der in Chaos versinkenden Regionen zunimmt, dass die Krisenschübe des Spätkapitalismus immer mehr Volkswirtschaften nachhaltig ruinieren – wodurch eine wachsende Zahl von Staaten die klassengesellschaftlichen Widersprüche nicht mehr herrschaftlich vermitteln kann – und dass ...