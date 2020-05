Mehr Freiraum für Journalisten?

Journalisten sind von Berufs wegen Geheimnisträger. Ähnlich wie Ärzte, Pfarrer oder Rechtsanwälte. Wer sich ihnen anvertraut, sollte sicher sein können, dass nichts davon nach außen dringt. Deshalb haben sie das Recht, ihre Quellen zu schützen. Der niederländische Journalist Robert Bas musste im Oktober trotzdem in Beugehaft, weil er genau das tat.

Der Fall sorgte im Nachbarland für Entrüstung. Nach nur einem Tag musste der TV-Reporter nach Protesten wieder freigelassen werden. Nun reagiert die Generalstaatsanwaltschaft mit einer neuen Anweisung an Richter und Staatsanwälte, wie sie in Zukunft mit der Berufsgruppe umgehen sollen. Die Anweisung tritt am 1. Juni in Kraft.

»Das Wichtigste ist, dass es grundsätzlich illegal ist, Zwangsmaßnahmen gegen einen Journalisten anzuwenden, um die Identität einer Quelle herauszufinden«, heißt es in der Anweisung, die auf der Internetseite der Generalstaatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie) unter dem Aktenzeichen 2020A0...