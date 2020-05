Freund des Premiers

In Großbritannien sind inzwischen 47.000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, meldete am Dienstag die britische nationale Statistikbehörde ONS. Zwar sinkt auch hier die Zahl der Erkrankten, die meisten arbeitenden Menschen sowie die Gewerkschaften sind aber immer noch eher zögerlich, was eine baldige Rückkehr an den Arbeitsplatz betrifft.

Solche Sorgen werden im inneren Kreis um Premierminister Boris Johnson offenbar nicht geteilt. Über das Wochenende machte eine Geschichte des Boulevardblatts Mirror die Runde, wonach Chefberater Dominic Cummings am Ostersonntag gemeinsam mit seiner an Covid-19 erkrankten Ehefrau sowie seinem vierjährigen Kind einen Ausflug zu einer Burgruine in der Nähe der nordostenglischen Stadt Durham gemacht hat. Dabei soll er gegen während der Pandemie verhängte Regeln verstoßen haben. Er habe nur seine Fahrtüchtigkeit im Auto testen wollen, erklärte Cummings auf einer am Montag abend ausgestrahlten Pressekonf...