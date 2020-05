Alles geht! Oder haste Corona?

Also jetzt doch Abbruch der Drittligasaison 2019/20? Zumindest für einen. Stefan Effenberg hat als Manager beim KFC Uerdingen 05 hingeworfen. Er habe gegenüber dem KFC erklärt, den Klub verlassen zu wollen, und diesem Wunsch sei entsprochen worden, so die offizielle Version von vor einer Woche. Nichts wurde es mit der »neuen Männerfreundschaft« zwischen dem »Tiger« und dem »Alphatier« Michail Ponomarew, seines Zeichens Krefelder Präsident und Investor in Personalunion. Und was das einst geplante »langfristige Engagement« von »Effe« betrifft, so hat er diesmal immerhin fast acht Monate durchgehalten (okay, die Winterpause und fast drei Coronamonate großzügig draufgeschlagen), was bei einem »Gegenüber« wie dem als Choleriker mit hohem Personalverschleiß bekannten Ponomarew durchaus für eine gewisse Zähigkeit spricht. Seinem ehemaligen Mitspieler und »Bro« Mario Basler zufolge gehöre Stefan sowieso eher in die ersten beiden Ligen, wobei »Super ...