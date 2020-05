Auf dem Rad gegen Jansa

Seit nunmehr fünf Wochen kommen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana Tausende Menschen freitags zusammen, um gegen die rechte Regierung von Premierminister Janez Jansa zu protestieren. Der Großteil der Demonstranten ist auf dem Fahrrad unterwegs, andere nutzen Roller oder Skateboards. Sie fahren durch das Stadtzentrum und kommen vor dem Parlament zum Abschluss zusammen. Jansa steht unter anderem wegen seiner Politik während der Coronakrise in der Kritik: Er habe die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dazu genutzt, seine Macht auszubauen und die Rechte der Bürger einzuschränken. Die nun geplanten Schritte, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, seien außerdem nicht durchdacht, sondern dienten nur dazu, öffentliche Mittel in die Taschen der Besitzenden umzuleiten.

Offiziell ist die Coronapandemie in Slowenien seit dem 15. Mai zu Ende und die Maßnahmen zu deren Eindämmung aufgehoben, wie die Regierung erklärte. In den vergangenen Tagen gab es in dem zwei ...