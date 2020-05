»Justizirrtum« mit Ansage

Wussten Beamte im nordrhein-westfälischen Kleve bereits Wochen vor dem Feuertod von Amad A. im September 2018, dass der 26jährige Syrer unschuldig in der dortigen Justizvollzugsanstalt (JVA) einsaß? Das legt ein dem WDR vorliegendes Dokument zum Fall nahe, über das der Rundfunksender am Sonntag berichtete. Demnach war der Polizei bereits Wochen vor dem tödlichen Brand bekanntgeworden, dass der hellhäutige Amad A. mit einem dunkelhäutigen Mann aus Mali verwechselt worden war, der wegen Diebstahls auf der Fahndungsliste stand.

Die Polizei hatte Amad A. Anfang Juli 2018 verhaftet, weil er an einem Baggersee Frauen belästigt haben soll. Unter der mutmaßlichen Annahme, A. sei der gesuchte Amedy G. aus Mali, kam er ins Gefängnis. Wochenlang, so die offizielle Version, sei die Verwechslung niemandem aufgefallen. Amad A. blieb unschuldig in Haft, bis Mitte September in seiner Zelle ein Feuer ausbrach. Zwei Wochen später erlag der Syrer im Krankenhaus seinen schwe...