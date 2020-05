Biopiraterie 2.0

Seit 2001 wird der 22. Mai als internationaler Tag der biologischen Vielfalt begangen, denn 1992 wurde an diesem Tag in Rio de Janeiro auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung die Konvention über biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) vorgelegt. Die Bewahrung der biologischen Vielfalt sollte verbunden werden mit einer »nachhaltigen« Nutzung. Schon damals war klar: Im Zuge der forcierten kapitalistischen industriellen Entwicklung werden immer mehr Ökosysteme zerstört und damit viele Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen und wichtigen Bakterien ausgelöscht. Deren genetische Ressourcen könnten aber in Zukunft noch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, wenn sie denn erhalten blieben.

Seit Inkrafttreten der CBD wird verhandelt: Einerseits um den Zugang (access) zur biologischen Vielfalt und dem traditionellen Wissen, andererseits um Maßnahmen der Vorteilsaufteilung (Benefit-Sharing). Die Konvention selbst sah keine verbindl...