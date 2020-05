Über Bande

»Ich habe den Glauben weiterhin nicht verloren«, sagt Peter Frymuth. Der Rheinländer ist Vizepräsident des DFB und für die 3. Liga zuständig. In dieser stehen noch elf Spieltage aus – eine ganze Menge Holz, wenn man die unterbrochene Saison noch bis zum 30. Juni beenden will, an dem viele Spielerverträge auslaufen. In der vergangenen Woche eskalierte die Debatte. Der DFB hatte einen Neustart zum 26. Mai vorgeschlagen, das allerdings weder mit den politisch Verantwortlichen in den Bundesländern noch mit den betroffenen Vereinen abgesprochen. »Der Termin ist nicht mehr haltbar«, gestand Frymuth inzwischen. Am Montag meldete nun der Chemnitzer FC einen positiven Coronatest, der b...