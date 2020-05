Rechte Leitkultur befürchtet

Staatsdiener, die mit Neonazis kooperieren oder rassistische Gesinnungen offen zur Schau tragen: Immer wieder fielen in der Vergangenheit einzelne oder Netzwerke in Polizei- und anderen Behörden diesbezüglich auf. Doch die Szene macht sich weiter im Apparat breit. Im sächsischen Radebeul wählte der Stadtrat vergangene Woche den neurechten Publizisten Jörg Bernig unter anderem mit den Stimmen der CDU und AfD zum Kulturamtschef. Der städtische Kulturverein schlägt Alarm. In einem offenen Brief, der einem Bericht der Sächsischen Zeitung vom Sonnabend zufolge an diesem Montag veröffentlicht werden soll, warnen die Unterzeichner vor »fatalen Folgen für die Stadt«.

Bernig sei jemand, so zitierte die Zeitung aus dem Brief, »der im Widerspruch zu all dem steht, was die Radebeuler Kulturlandschaft seit Jahrzehnten prägt«. Außerdem fehlt ihm laut Unterzeichnern »jede fachliche Eignung als Kulturamtsleiter«. Seine Ziele und Ideale seien mit denen der Kulturschaffend...