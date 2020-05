Gewaltiges Konjunkturprogramm

Die zweite große Aufgabe neben dem Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, die China – wie alle anderen Länder – in nächster Zeit lösen muss, besteht darin, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Im ersten Quartal 2020 ist die Wirtschaftsleistung um 6,8 Prozent gesunken. Bereits seit März zeichnet sich eine Erholung ab, die sich in Teilbereichen rasch vollzieht: So lag der Export, der in den ersten zwei Monaten 2020 um 17,2 Prozent eingebrochen war, im März nur noch um 6,6 Prozent unter dem Vorjahreswert und übertraf diesen im April schon um 3,5 Prozent. Auch die Industrieproduktion nahm im April zu, um 3,9 Prozent. Nur: Die meisten Länder sind später von der Pandemie getroffen worden als die Volksrepublik und kommen deutlich schlechter durch sie hindurch; sie kaufen deshalb weniger und reduzieren ihre Importe. Zwar ist es China bisher gelungen, dieses Problem zu umschiffen, zum Beispiel durch das Abarbeiten liegengebliebener Aufträge oder durch die Ausf...