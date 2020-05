Geburtsort des Proletariats

In den letzten Novembertagen des Jahres 1842 betrat Friedrich Engels englischen Boden. Wie bei einem kürzeren Besuch zwei Jahre zuvor kam er mit einem Schiff aus den Niederlanden, das ihn die Themse hinauf bis nach London brachte. Dort ging er an Land und fuhr mit der Eisenbahn weiter nach Manchester, wo er seine Arbeit im Kontor der Baumwollspinnerei der Firma Ermen und Engels aufnahm, in der am Rand der Stadt gelegenen Victoria Mill, die Baumwollgarne sowie Strick- und Nähgarne herstellte. Hier war sein Vater, der auch in Barmen eine Textilfabrik betrieb, seit 1837 Teilhaber. Auf ihn ging wohl die Initiative für diesen Aufenthalt zurück, obwohl auch der junge Engels die Gelegenheit gesehen haben wird, der deutschen Misere zu entfliehen und das Zentrum des industriellen Kapitalismus zu erforschen. Zuvor hatte er, nach einer kaufmännischen Ausbildung in Bremen und einem Jahr Militärdienst bei der preußischen Armee in Berlin an der dortigen Universität Vor...