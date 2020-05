Geisterabpfiff des Tages: Berlin-Derby

Willkommen, liebe Zuschauer am Straßenrand, für die, die eben erst dazugestoßen sind hier vor der Sportsbar »Bieroase« in Neukölln: Es geht rund! Es läuft die 75. Minute zwischen Hertha BSC und FC Union auf dem Bildschirm, von hier draußen durchs Fenster ist leider nichts zu erkennen, das Spielerische droht in den Hintergrund zu rücken, traurig, traurig ... Der Thekenwart hat die ganze Kneipenbesetzung der Arena verwiesen, er beruft sich, bemüht ruhig, auf die coronabedingte Anordnung, seine Kneipe um 22 Uhr zu schließen, ein Fan argumentiert mit dem weniger ruhig vorgetragenen Hinweis, ...