Nicht irre machen lassen

So richtig dran geglaubt hat sie nicht mehr. Julia Löffler ist Kapitänin beim Kölner Eishockeyclub (KEC), besser bekannt unter dem Label »Kölner Haie«. Doch tatsächlich hat der Vereinsvorstand nach dem sportlichen Aufstieg von der 2. in die 1. Liga grünes Licht gegeben und erhöht das Budget um einige zehntausend Euro. Vor zwei Jahren hatte die Klubspitze den organisatorischen und finanziellen Mehraufwand noch gescheut – und verzichtete auf das Aufstiegsrecht als Zweitligameister. »Jetzt kam dieser Schritt für uns doch sehr überraschend«, sagte die 29jährige Löffler dem Onlineportal Sportfrauen.

Gecoacht werden die Spielerinnen seit 14 Jahren von René Nosper, der gleichzeitig ihr sportlicher Leiter ist. Eishockey von Frauen in Köln gebe es seit der Gründung der Cologne Brownies im September 1995, erklärte Nosper am Mittwoch im jW-Gespräch. 1998 nahmen die Kufenflitzerinnen den Spielbetrieb in der 2. Liga Nord auf. Ein Team als Dauergast im Unterhaus, so st...