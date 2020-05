Der härteste Schiri der Epoche

Einen wunderschönen guten Morgen! Nicht überall, wo »Super« draufsteht, ist auch »Super« drin. Nehmen wir Ihren verdammten Tank. Haben Sie schon mal probiert, was Sie sich da beinahe täglich durch den Einfüllstutzen reinkippen? Okeh, »Super« heißt heute natürlich »clever und smart«, Sie haben gewonnen. In Argentinien gibt es sogar einen »Superclásico«. So wird bei den Silberländern ein Fußballspiel genannt. Man könnte es auch Fußballspiel nennen, aber das klingt so hausbacken und irgendwie eventuntauglich. Wenn gerade mal keine Cuarentena ist, treffen also beim Superclásico Qatar Airways (Boca Juniors) auf Turkish Airlines (River Plate), und beide Astronautenklubs schleppen dabei Leibchen von Adolf Dassler übern Platz. Toll!

Sie müssen also wählen, Event oder Fußball, es geht nur eins. Seien Sie nicht töricht! Fahren Sie nach La Plata und gucken Sie sich Gimnasia y ­Esgrima (Trainer ist Diego Maradona) gegen Estudiantes (Präsident ist Juan Sebastián Verón...