»Wieder einer: Das ist nun im Reich

Gewohnheit schon.

Es gilt ihnen gleich.

So geht das alle, alle Tage.«

Aus: Tucholsky: Paasche

Am 21. Mai 1920 überfallen 60 Reichswehr-Soldaten das Gut Waldfrieden (Provinz Posen). Auf ihren Lastwagen sind Maschinengewehre montiert. Dieser Einsatz gilt einem einzelnen Mann – dem Besitzer Hans Paasche, der schutz- und hilflos in Badebekleidung vom See kommt. Vor den Augen seiner Kinder wird er erschossen.

»Das Opfer im Badeanzug … Schuss. In den Dreck.

Wieder son Bolschewiste weg!

Verbeugung. Kommandos. Hart und knapp.

Dann rückt die Heldengarde ab.«

Nach dieser Heldentat wird gefeiert und das Lied der Brigade Ehrhardt angestimmt: »Hakenkreuz am Stahlhelm«. Diese Brigade war die mobile Einsatzgruppe des Weißen Terrors, am 17. Februar 1919 nach einem Aufruf sozialdemokratischer Zeitungen in Wilhelmshaven gegründet. Sie stand an der Spitze der Truppen, die unter der Führung Gustav Noskes die Münchner Räterepublik buchstäbl...