Zum Tod von Little Richard, Rock’n’Roller der ersten Stunde, hat der spanische Sender RTVE Radio 3 eine mitreißende Sendung produziert und am 11. Mai ausgestrahlt. Online kann man »El sótano: Inmortal Little Richard« herunterladen und nachhören. Selbst ohne Spanischkenntnisse ist das eine gute Idee, hier gibt es eine ganze Stunde dezent und souverän anmoderierte Little-Richard-Songs aus zwei Jahrzehnten vom »Taxi Blues« über »Oh my soul« bis zum »Freedom Blues«.

Der Sänger der UK-Band Joy Division, Ian Curtis, hat sich am gestrigen Montag vor 40 Jahren das Leben genommen. Deswegen bringt Byte FM diese Woche einen Themenschwerpunkt. Heute ist zum Beispiel im »Byte FM Magazin« (Di., 15 Uhr, Byte FM) die US-amerikanische Musikwissenschaftlerin Jennifer Otter Bickerdike zum Gespräch eingeladen.

Gegen Autos anrennen ist gefährlich. Aber versuchen kann man ...