»Gewissermaßen eingefroren«

Kein Gedränge, keine Gasse, keine Kicks, das Oval ruht. Von den 45 Erst- und Zweitligisten der Rugby-Bundesligen hierzulande konnten nur vier Klubs in diesem Jahr überhaupt um das Rugbyei raufen. Alle anderen hatten ihre letzte Partien im November 2019 mit dem Abschluss der Hinrunde. Eine Rückrunde einschließlich Finale wird es in dieser Saison nicht mehr geben.

Der Vorstand des Rugby-Bundesligaausschusses (RBA) entschied am 10. Mai, die Spielzeiten 2019/2020 der Männer im traditionellen 15er-Rugby mit sofortiger Wirkung abzubrechen, coronabedingt. Unterbrochen wurden der Spielbetrieb – wie bei anderen Kontaktsportarten auch – bereits Mitte März.

Damit folgte der RBA den Empfehlungen der Vertreter der Bundesligisten, die am Tag zuvor in ihrer digitalen Sitzung »mehrheitlich für einen Abbruch votiert hatten«, wie der Deutsche Rugbyverband (DRV) mitteilte. Bereits vor der Zusammenkunft hatten DRV- und RBA-Vorstand bekanntgegeben, dass sie sich am Votum der ...