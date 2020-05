Cuomosexual

Alle Welt weiß, wie tölpelhaft Donald Trump handelte, als die Covid-19-Pandemie auf die USA übergesprungen war. Die Frage nach der hohen Zahl der Todesopfer, die seine Politik gekostet habe, tat er am 11. Mai 2020 als »nasty question« ab, entzog sich wie eine beleidigte Leberwurst allen Zusatzfragen und kniff demonstrativ den Schwanz ein. Das Bild, das er bot, als er dem US-amerikanischen Volk in jener historischen Pressekonferenz den Rücken zukehrte, wird bleiben. Es ist die visuelle Signatur seiner Präsidentschaft: Seht her, es interessiert mich einen Dreck, wie es euch geht …

Während Trump in seinem Paralleluniversum entweder schweigt und schmollt oder giftet, faselt, prahlt und lügt, dass sich die Balken biegen, hält Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaats New York, seit Wochen täglich ein Press Briefing ab, das eines Präsidenten...