Nicht zu entschuldigen

Der 13. Mai steht in diesem Jahr für den 35. Jahrestag des abscheulichen Massakers in der Osage Avenue in Südwestphiladelphia. Militärisch ausgerüstete Polizeitruppen warfen damals eine Brandbombe aus einem Helikopter auf ein Reihenhaus, das unter Nachbarn als das »Move-Haus« bekannt war. Als das Gemeinschaftshaus der Kommune »Move 9« (linke afroamerikanische Organisation, jW)völlig niedergebrannt war, lagen sechs Männer und Frauen und fünf Kinder tot in der rauchenden Asche.

Die einzige Person, die nach diesem Desaster strafrechtlich verfolgt wurde, war Ramona Africa, die dem Feuertod nur knapp entgangen war. Ihre Arme sind dauerhaft gezeichnet von Brandnarben. Als Ramona sich damals durch die Flammen ins Freie kämpfte, erwartete sie nicht die Rettung aus einem Inferno, sondern sie wurde sofort verhaftet, und ein Strafurteil brachte sie für sieben Jahre ins Gefängnis.

Die Täter aber, die Cops, wurden mit Beförderungen und Gehaltserhöhungen belohnt, obwoh...