Schutzlos hinter Gittern.

Einem Gefangenen medizinische Versorgung vorzuenthalten, verstößt gegen die von den Vereinten Nationen festgelegten minimalen Standards zum Umgang mit Häftlingen, argumentierten acht UN-Sonderberichterstatter in einem auf den 1. November 2019 datierten, 14seitigen Brief an die Regierung von Bahrain. Darin äußern sie zudem ihre Sorge über Misshandlungen bis hin zu Folter von politischen Gefangenen in dem Inselstaat, in dessen Gefängnissen auch religiöse Diskriminierung stattfinde.

Die UN-Sonderberichterstatter beziehen sich explizit auf drei Fälle: Hajar Mansoor, Medina Ali und Nabeel Rajab. Mansoor wurde wegen »terroristischer Verbindungen« und der angeblich versuchten Plazierung einer Bombenattrappe nahe der Hauptstadt Manama am 5. März 2017 festgenommen und zu drei Jahren Haft verurteilt. Erst nach genau drei Jahren kam sie frei. Tatsächlich muss davon ausgegangen werden, dass ihr einziges »Vergehen« familiäre Bande war. Mansoor ist die Schwiegermutter ...