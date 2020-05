Tränen auf den billigen Plätzen

Ich stehe am Hafen der kleinen Stadt am Ufer der Müritz. Würde ich den Landkarten glauben, dann sähe ich vor mir nur einen ungewöhnlich großen See. Aber ich rieche den Duft des Meeres, höre den Sturm brausen und sehe die Wellen ungeduldig ans Land schlagen. Kein Zweifel: Die Müritz ist ein verirrter Teil des Ozeans, der sich nach Hause sehnt. Es muss sich so zugetragen haben: Als Gott die Welt schuf und das Wasser übers Erdenrund verteilte, da rutschte ihm ein Tropfen zwischen den allmächtigen Fingern hindurch, platschte aufs flache Land und ward zum kleinen Meer Mecklenburgs. Diese Sage erzählen sich die Einheimischen nicht. Sie sollten es aber tun.

Der Wind bläst mir Nieselregen ins Gesicht, die Kälte kriecht mir durch die Kleider. Die Möwen in ihrem makellos weißen Federkleid blicken mich an mit mildem Spott. Die Kneipen und Restaurants hier an der Uferpromenade haben jetzt im November geschlossen und bieten keinen Unterschlupf. Ich laufe zurück in die...