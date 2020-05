Messe für Mörder

Die gute Nachricht zuerst: Das größte regelmäßige Treffen von Faschisten in Europa findet in diesem Jahr nicht im österreichischen Bleiburg statt. Wegen des Coronavirus wurde die Veranstaltung abgesagt, die nahe der Grenze zu Slowenien jährlich Zehntausende Faschisten, kroatische Nationalisten und Geschichtsrevisionisten anzog. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass an diesem Samstag in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ein katholischer Gottesdienst in Gedenken an die vor 75 Jahren zu Tode gekommenen Ustascha abgehalten werden soll. Trotz zahlreicher, auch internationaler Proteste hält der Bischof der Stadt an dem Vorhaben fest. Die Messe, an der nur 20 Gläubige teilnehmen dürfen, soll sogar im kroatischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen HRT übertragen werden.

Dass nun ausgerechnet in Sarajevo der Ustascha-Schergen gedacht wird, zeigt, wie weit der Geschichtsrevisionismus fortgeschritten ist. Die Stadt gehörte während des Zweiten Weltkriegs zum Gebiet...