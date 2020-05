Putin beendet »Staatsferien«

In Russland wurden die sechswöchigen »Staatsferien« am Dienstag beendet. Tags zuvor hatte Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache mitgeteilt, die russische Volkswirtschaft solle jetzt wieder in Gang gesetzt werden. Putin widersprach zugleich der Vermutung, die Schließung vieler Wirtschaftszweige sei unwirksam geblieben, weil die Zahl der Infektionsfälle in Russland inzwischen bei weit mehr als 200.000 liegt und immer noch ansteigt.

Die Anordnung des landesweiten Urlaubs Ende März sei vielmehr notwendig gewesen, um den Kampf gegen die Pandemie zu organisieren. In dieser Zeit hätten die Behörden Erfahrungen sammeln können, umschrieb der Präsident den auch für sein Land zutreffenden Umstand, dass Regierung und Verwaltung nur unzureichend auf eine solche Situation vorbereitet waren. Aktuell bestehe nicht mehr die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens, so Putin weiter. Er kündigte an, ab Mitte Mai könnten täglich 300.000 Personen auf das Vi...