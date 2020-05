Überflieger des Tages: Andreas Scheuer

Wenigstens eines hatte die Coronakrise bisher für sich. Andreas Scheuer war wochenlang von der Bildfläche verschwunden. Man munkelt, der Bundesverkehrsminister hat sich beleidigt in Quarantäne verschanzt, weil das Riesendesaster ausnahmsweise mal nicht auf seine Kappe geht. Aber für immer lässt sich der bayerische Skandalmagnet von einem Virus die Show dann doch nicht stehlen. Mit viel Tamtam stürmte Scheuer am Mittwoch ins Rampenlicht zurück und läutete flugs ein »neues Flugzeitalter« ein. In dem spielen vor allem Drohnen eine Hauptrolle, wie aus einem gestern v...