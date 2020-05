Kein Einbruch am Bau

Trotz Coronapandemie wird auf den Baustellen in Deutschland unvermindert weitergearbeitet. Die Baubranche erlebe seit Jahren einen beispiellosen Boom, sagte Carsten Burckhardt vom Bundesvorstand der Gewerkschaft IG BAU am Mittwoch in einer Stellungnahme; selbst jetzt gebe es volle Auftragsbücher. Deswegen geht der Gewerkschafter kämpferisch in die nächste Runde der Tarifverhandlungen: Ein Lohnplus von 6,8 Prozent hätten die Beschäftigten verdient.

Am Bau gebe es keinen Einbruch infolge der Coronakrise und es werde flächendeckend gearbeitet, sagte Burckhardt. Die Branche sei nach wie vor »die Konjunkturlokomotive in Deutschland«. In der aktuellen Ausnahmesituation zeige sich deutlich, wie sehr einheimische Fachkräfte benötigt würden und wie wichtig sie seien. Jetzt würden sich die Ausbildungsversäumnisse der vergangenen Jahre rächen.

Um Beschäftigte am Bau zu halten und neue zu gewinnen, will die Gewerkschaft bei ihrer Lohnforderung bleiben: 6,8 Prozent me...