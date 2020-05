Kemmerich nimmt Auszeit

Was für Bündnis 90/Die Grünen Boris Palmer ist, das ist für die FDP Thomas Kemmerich. Tübingens grüner Oberbürgermeister sorgte mit seiner Bemerkung, viele Opfer der Coronapandemie wären ohnehin bald gestorben, für landesweites Aufsehen und Austrittsforderungen von Parteifreunden. Thüringens FDP-Chef gelang dasselbe mit der Teilnahme an einer Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie am Samstag in Gera, an der sich auch extreme Rechte beteiligten. Am Mittwoch zog Kemmerich, dessen Wahl zum Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen Anfang Februar bereits für Ärger gesorgt hatte, die Notbremse und legte seinen Posten im Bundesvorstand der FDP auf Eis.

Nach einer Sondersitzung des Gremiums teilte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, mit, Kemmerich wolle seine Funktion im Vorstand bis Ende 2020 ruhen lassen. Der Bundesvorstand habe erhebliche Kritik an dem Thüringer geäußert: Er habe der P...