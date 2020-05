Stadtguerilla, damals ein Hit

War es eine fixe Idee, eine Stadtguerilla aufzubauen? In den westlichen Metropolen? Kaum. »Bewaffneter Kampf, Stadtguerilla war für viele von uns ein Thema«, sagte Ralf Reinders, ehemaliges Mitglied der vor allem in Westberlin aktiven Bewegung 2. Juni, am Dienstag dieser Zeitung. »Zahlreiche Gruppen haben Anschläge verübt, nachts knallte es oft«, legt Reinders nach.

Gründe gab es aus der Sicht der Exaktivisten reichlich. Die Ermordung von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967, das Attentat auf Rudi Dutschke am Gründonnerstag 1968, die Erschießung von Linksradikalen wie Georg von Rauch (4. Dezember 1971) und nicht zuletzt der Vietnamkrieg. Erlebnisse, die mobilisierten, auch zu extralegalen Aktionen, wie mehrere frühere Aktivisten gegenüber jW im Verlauf der Woche betonten. Und immer wieder sagen sie: Der Staat hat zuerst geschossen.

Nur: Wo kommt dieses »Konzept Stadtguerilla« ursprünglich her? Die Rote Armee Fraktion (RAF) gibt in ihrem gleichnamigen ersten Str...