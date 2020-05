Warenhaus wird weiter filetiert

Die Krise als Chance – das legt die Signa-Holding, Eigentümerin der »Galeria Karstadt-Kaufhof«-Warenhäuser sowie eines gewaltigen Immobilienportfolios, im Sinne der weiteren Konzentration und Profitsteigerung aus. In einem Schreiben an die Beschäftigten vom Montag kündigte die Geschäftsleitung Standortschließungen und Arbeitsplatzabbau an.

Da seit Beginn der coronabedingten Häuserschließungen und späteren Teilwiederöffnungen auf reduzierter Fläche sowie wegen geringerer Kundenfrequenz bis zu eine Milliarde Euro Umsatz fehle, seien solche Einschnitte fällig, heißt es in dem Brief. Dabei müssen die Karstadt-Kaufhof-Chefs nicht selbst das Sparrezept verordnen, sondern können auf den gerichtlich bestellten Sachwalter Frank Kebekus und den Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz verweisen, denn das Warenhausunternehmen ist seit dem 1. April in einem Schutzschirmverfahren, das einem Insolvenzverfahren ähnelt. Kebekus und Geiwitz – letzterer ist bekannt geworden a...