Jagdgeschichten

Der Arzt Robert McCormick (1800–1890) war ein Vogelliebhaber, und so einer holte im 19. und auch noch im 20. Jahrhundert jeden Vogel, den er interessant fand, vom Himmel. McCormick kam besonders als Schiffsarzt auf einer mehrjährigen Expedition der englischen Admiralität in die Antarktis auf seine Kosten. Während der Reise erschoss er quasi alles, was fliegen konnte, aber auch Pinguine. In seinem Reisebericht notierte er: »Auch wenn es zu meinen Pflichten gehört, diesen ausgesprochen schönen und interessanten Tieren den Garaus zu machen, tut es mir doch in der Seele weh, und jeder Schuss ist von Gewissensbissen begleitet, so sehr liegen mir diese gefiederten Wesen am Herzen.«

So haben viele Forscher, sobald sie alt und anerkannt waren, Tötungen gerechtfertigt und bedauert. Zuletzt las ich ähnliche Worte bei einem australischen Wissenschaftler, der auf der Suche nach unbekannten Säugetieren die Südseeinseln der Reihe nach abgeklappert hatte. Er fing mit Ne...