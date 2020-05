»Das Erlebte werden sie niemals vergessen können«

Der Bundesgerichtshof hat jüngst Urteile gegen elf Neonazis im

sogenannten Ballstädt-Prozess aufgehoben, obwohl keine Zweifel an deren Schuld bestehen. Wie konnte es dazu kommen?

Diese Frage beschäftigt die Betroffenen und uns von »ezra« gleichermaßen. Nach Einschätzung der Anwälte der Nebenklage enthält das Urteil des Landgerichts Erfurt schwerwiegende Formfehler. Es geht in der Entscheidung des BGH um die inhaltliche Begründung des Urteils durch das Landgericht Erfurt, nicht um einen Zweifel an der Schuld der Täter. Das heißt: Hätte das LG Erfurt das Urteil gewissenhaft begründet, wäre es nicht vom BGH gekippt worden. Warum das LG Erfurt die Begründung des Urteils offensichtlich nicht so ernstgenommen hat, würden die Betroffenen und wir auch gerne wissen – insbesondere wenn die Gefahr einer Aufhebung des Urteils in der nächsten Instanz besteht und mit derartigen, unzumutbaren Konsequenzen für die Betroffenen einhergehen kann.

Warum hat der BGH nach dem ...