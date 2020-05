Unruhe in Kathmandu

Zwischen Nepal und Indien verschärft sich wegen eines Grenzstreits der Ton. Am Montag hat Nepals Außenminister Pradeep Gyawali den indischen Botschafter Vinay Mohan Kwatra zu sich einbestellt, wie die Kathmandu Post berichtete. Grund der Verstimmung: Neu-Delhi verkündete am Freitag, dass es eine Verbindungsstraße über den Lipulekh Pass eröffnet habe – eine Region, die Nepal für sich beansprucht. Auf eine bereits am Samstag versendete Protestnote kam am selben Tag vom indischen Außenministerium die Antwort, dass mit der Maßnahme eine alte Pilger- und Handelsstraße nach Tibet wieder gangbar gemacht werden solle.

Absprachen hat es dazu allerdings zuvor nicht gegeben. Und die von der Kommunistischen Partei Nepals (NCP) geführte Regierung ist was Grenzfragen mit Indien angeht ohnehin alarmiert: Bereits vor sechs Monaten hatte das Innenministerium in Neu-Delhi eine Landkarte veröffentlicht, auf der die Region Kalapani als indisches Territorium markiert wurde. N...