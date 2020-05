Re: Quarantäne auf Lesbos

Das Virus und die Flüchtlinge

Die Zustände im Lager Moria sind dramatisch. Die wirklich Erniedrigten und Gepeinigten bekommen viel zuwenig öffentliche Aufmerksamkeit. Der Däne Salam Aldeen gründete das Team Humanity, das als eine der wenigen Hilfsorganisationen noch im Lager arbeiten darf. Murat Tueremis hat den Geflüchteten auf Lesbos in Workshops beigebracht, ihren Alltag filmisch selbst zu dokumentieren. Die Sendung zeigt exklusiv ihre Videotagebücher. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

The Immigrant

New York, 1921: In der Hoffnung auf einen Neuanfang in »Gottes eigenem Land«, den USA, erreichen die polnischen Schwestern Ewa und Magda Ellis Island. Doch bei ihrer Ankunft werden die beiden getrennt. Magda kommt in Quarantäne, Ewa fällt in die Hände ein...