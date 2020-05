Allianz schüttet aus

Der Vorstand gehe nicht davon aus, »die für 2020 gesetzte Zielspanne für das operative Ergebnis von zwölf Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen erreichen zu können«, hieß es Ende April angesichts der vorläufigen Zahlen für das erste Quartal bei der Allianz SE in München. Die mit der Coronakrise verbundenen Unsicherheiten haben die wirtschaftlichen Aussichten des Finanz- und Versicherungskonzerns deutlich eingetrübt. Am Mittwoch vergangener Woche wurde auf der virtuellen Hauptversammlung dennoch die Ausschüttung einer satten Dividende an die Aktionäre beschlossen.

Das operative Ergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) lag im ersten Quartal 2020 mit 2,3 Milliarden Euro rund 700 Millionen unter jenem des Vorjahres. Eine neue Zielmarke hat der Vorstand bislang nicht definiert. Dies wolle man »nach Abschluss der revidierten Planung« nachholen. Klar ist: An der Börse gehört die Allianz derzeit zu den großen Verlierern der Krise: Von Mitte Februar ...