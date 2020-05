BND mischt mit

Seit Sommer 2018 läuft eine Geheimoperation des Bundesnachrichtendiensts (BND) zur Vermittlung eines Gefangenenaustauschs zwischen israelischer Regierung und der in Gaza regierenden Hamas, wie Die Zeit am vergangenen Mittwoch erstmals berichtete. Bereits während seines Antrittsbesuchs als Außenminister im März 2018 hatte Heiko Maaß Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dies angeboten. Das Auswärtige Amt (AA) beauftragte den BND, und dessen Präsident Bruno Kahl ernannte daraufhin zwei Agenten, die seitdem unter Koordinierung eines ägyptischen Generals zwischen palästinensischen und israelischen Vertretern vermitteln. Die Zeit berichtet auch von einem Schweizer Diplomaten, der mit den zwei Deutschen kooperiere. Laut Neuer Zürcher Zeitung handele es sich hierbei vermutlich um den Vertreter des Schweizer Außenministeriums in Ramallah, Viktor ­Vavricka.

Der Gefangenenaustausch betrifft die Übergabe der Leichname der beiden israelischen Soldaten Oron S...