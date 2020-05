Lügen des Lügners aller Lügner

»Man weiß von seinem Ritt auf der Kanonenkugel; von dem Gaul, der am Kirchturm hing; von dem halbierten Pferd am Brunnen; und so weiter (…) Jeder weiß von ihm, aber niemand kennt ihn.« So leitet Hans Albers als Münchhausen in dem gleichnamigen UFA-Film die Erzählung seiner Abenteuer ein. Der Film schildert die Geschichte eines ruhelosen Menschen, der sich als jovialer Verschnitt von Don Juan und Faust durchs Leben schlägt. Seine Geschichte ist garniert mit einigen Episoden aus dem Buch »Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen, wie er dieselben bey der Flasche im Cirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt«, das der Dichter Gottfried August Bürger 1786 in erster Auflage bei dem Göttinger Verleger Johann Christian Dieterich erscheinen ließ. 1788 folgte eine zweite, erweiterte Ausgabe. In diesem Buch erzählt der Baron von Münchhausen eine Menge fantastischer Geschichten, die seither in 55 Sprac...