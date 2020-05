Keynes brandaktuell. Lucas Zeise zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Manchmal findet man kluge Analysen an überraschenden Stellen. So scheint der ökonomische Frühjahrsausblick der EU-Kommission erstaunlich lesenswert. Er enthält eine nüchterne Prognose sowie einige Überlegungen über das Ausmaß der aktuellen Wirtschaftskrise in der Europäischen Union. Hier eine extrem kurze Zusammenfassung:

Schon bevor die aktuelle Krise begann, hatte sich das Wachstum EU-weit abgeschwächt. Der bremsende Coronaeffekt setzte zunächst – mit geringer Intensität – durch die schwächer werdende Nachfrage in China und die Störung der Lieferketten international agierender Konzerne ein. Der entscheidende Rückschlag erfolgte im März, als die EU-Staaten einen weitgehenden Lockdown der sozialen und ökonomischen Aktivitäten verfügten. Die stärkste Bremswirkung für die Gesamtwirtschaft ging und geht mit etwa 50 Prozent vom Konsum aus. Die Prognose rechnet mit einem Absturz der wirtschaftlichen Gesamtleistung von acht Prozent in diesem Jahr und hofft auf...