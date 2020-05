»Wen sollen wir rufen, wenn Polizisten uns schlagen?«

Vor zwei Wochen kam es in Essen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer Familie und Polizeibeamten, bei der mindestens zwei Menschen verletzt wurden. Warum wird dieses Vorkommnis zusehends zu einem Politikum?

Es handelte sich um keine Auseinandersetzung, sondern um einen Angriff der Polizei auf Omar Ayoub und seine Familie. Die Beamten, die an der Haustür angaben, wegen einer gemeldeten Ruhestörung gekommen zu sein, wollten sich unrechtmäßig Zutritt zur Wohnung verschaffen. Als Omar auf seine Rechte hinwies, wurde er brutal attackiert. Sein Vater, seine minderjährige Schwester sowie seine schwangere Frau erfuhren ebenfalls körperliche Gewalt – ganz zu schweigen von den psychischen Folgen für die gesamte Familie.

Insbesondere in migrantisch geprägten Stadtteilen Essens wie Altendorf und Altenessen kommt es immer wieder zu Polizeigewalt, die ganz offensichtlich rassistisch motiviert ist. Die eigentliche Frage ist also, warum all diese Vorkommni...