Geld geht vor

»Ich gebe einen Scheiß auf das Coronavirus«, sagte Dana White, Präsident der Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC), noch Anfang März. Es dauerte jedoch nicht mehr lange, bis auch die Events der größten Organisation für Mixed Martial Arts (MMA) aufgrund von Covid-19 reihenweise abgesagt werden mussten. White, ganz der hemdsärmelige Macho, wollte sich damit nicht abfinden und beharrte darauf, ein für den 18. April geplantes Event trotz großer Sicherheitsbedenken durchführen zu wollen. Einen passenden Ort dafür hatte er bereits gefunden – ein Casino in einem kalifornischen Ureinwohnerreservat, da diese nicht in vollem Ausmaß an behördliche Anordnungen gebunden sind.

Doch Gavin Newsom, der Gouverne...