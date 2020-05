Digitale Apartheid

Die israelische Besatzung Palästinas schränkt naturgemäß dessen Handel stark ein. Das gilt für den traditionellen genauso wie den noch relativ neuen E-Commerce. Ersterer wird durch die von Israel kontrollierten physischen Grenzen seit den Anfängen der Okkupation behindert: Ohne einen eigenen Flughafen und ohne einen eigenen Handelshafen werden alle Im- und Exporte durch Israel oder Ägypten kontrolliert. Allein vom Wohlwollen der Regierungen dieser Staaten und ihrer Behörden hängt ab, ob Waren mit mehr oder weniger großer Verspätung ihr Ziel erreichen. Nicht selten gehen verderbliche Produkte so ganz verloren.

Doch nicht nur im realen, auch im virtuellen Raum schränken Diskriminierungen die palästinensische Wirtschaftsentwicklung ein. So ist in Zeiten von Amazon, Paypal oder Ebay der Zugang zu deren Plattformen Grundvoraussetzung für die Teilhabe am internationalen Handel. Der ist aber für palästinensische Staatsangehörige nicht gegeben. Denn auch hier exi...