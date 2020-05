Leipziger Luxus

Leipzig ist eine ostdeutsche Ausnahmestadt: Sie wächst. Vor allem bei Besserverdienenden ist die Kulturmetropole gefragt. Das lässt die Mieten steigen und die Nischen für die Ärmeren schrumpfen. Im Wahlkampf Anfang dieses Jahres versprach der alte und neue Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) letzteren einen Ausgleich: 10.000 Sozialwohnungen wolle er bis 2027 bauen lassen. Am Bayrischen Bahnhof in der Südvorstadt sollen noch in diesem Jahr die Bagger anrollen. Ein Viertel der 1.600 dort geplanten Mieteinheiten soll zum Sozialpreis vergeben werden. Doch wo »sozial« draufsteht, ist nicht für alle »sozial« drin. Wer auf Grundsicherung wie Sozialhilfe im Alter oder Hartz IV angewiesen ist, bleibt außen vor.

Das Bauvorhaben für die derzeitige Brachfläche ist seit Februar 2019 in Sack und Tüten. Den Deal handelte die Stadt Leipzig mit dem Immobilienkonzern Vonovia aus, zu dem die Buwog Bauträger GmbH gehört. Das Unternehmen ist dafür bekannt, Mietpreise in die...